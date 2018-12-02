Тюменская область активно финансирует техническое перевооружение АПК

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Более 5 млрд 167 млн рублей было направлено на развитие агропромышленного производства в Тюменской области в 2017 году. Большая часть средств выделялась из областного бюджета - объем федерального финансирования составил лишь около 1,4 млрд рублей. Об этом депутатов Тюменской областной думы проинформировал региональный департамент агропромышленного комплекса.

В рамках региональной госпрограммы развития АПК на 2013-2020 годы в 2017 году сельхозпредприятия Тюменской области приобрели 285 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму свыше 1,4 млн рублей, в том числе 90 тракторов, 58 зерноуборочных и 10 самоходных кормоуборочных комбайнов и кормозаготовительных комплексов.

Модернизация сушильно-сортировального хозяйства - непременное условие производства качественного и конкурентоспособного зерна. В 2017 году в регионе введено в эксплуатацию 34 единицы сушильно-сортировального оборудования, из них 7 сушилок зерна.

Профессионализм, ответственность и трудолюбие тюменских крестьян позволяют им даже в зоне рискованную земледелия из года в год добиваться высоких результатов, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"По урожайности овощей открытого грунта Тюменская область в 2018 году заняла первое место в России, а по урожайности картофеля, зерновых и зернобобовых культур сохранила лидерство в Уральском федеральном округе. Большая коллективная победа земледельцев заслуживает глубокого уважения", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко