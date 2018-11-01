Ишимца оштрафовали за работу без лицензии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Житель Ишима оштрафован за незаконную деятельность по обращению с ломом и отходами черных металлов, сообщает региональная прокуратура.

Основанием для этого послужили материалы проверки Ишимской межрайонной прокуратуры, в ходе которой установлено, что мужчина занимался приемом, хранением и реализацией лома и отходов черных металлов в пункте приема в Ишимском районе без лицензии.

Одним из условий ее получения является осуществление радиационного контроля лома и отходов на взрывобезопасность и наличие лиц, ответственных за данные мероприятия. Несоблюдение таких требований создает угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан и окружающей среде.

Установлено, что лицензии у мужчины нет. Мер к ее получению он не принимал, хотя 2017 году по решению арбитражного суда Тюменской области уже был оштрафован на 4 тыс. рублей за аналогичное правонарушение.

Межрайонная прокуратура в отношении нарушителя возбудила административное дело по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела арбитражный суд оштрафовал его на 4,5 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.