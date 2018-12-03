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Кошка Поля нуждается в хозяине

Общество, 08:05 03 декабря 2018

из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Четырехмесячный котенок по кличке Поля ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Стерилизована, привита. Найдена 21 августа 2018 года вместе с братом в селе Каменка. Отдают со взносом в 500 рублей. Телефон: 8-912-929-97-39 (Наталья).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова

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# потеряшки

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