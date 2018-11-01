Должнику пришлось расстаться с iPhone 8

| Фото: r72.fssprus.ru | Фото: r72.fssprus.ru

Жителю Тюмени пришлось на время расстаться с iPhone 8 в счет задолженности в размере 150 тыс. рублей, сообщает УФССП по Тюменской области.

Должник явился к судебному приставу и попросил объяснить, как можно оплатить задолженность, мотивируя это тем, что он неоднократно обращался в службу с этим вопросом, но никто ему не помог. В ходе беседы и разъяснения судебным приставом о вариантах оплаты должник говорил, что все равно не понимает как технически это сделать. Поняв, что мужчина лукавит, судебный пристав-исполнитель составил акт описи-ареста на iPhone 8 должника.

Однако данная мера принудительного взыскания вызвала странную реакцию мужчины - iPhone 8 он отдавать отказывался, говоря, что он уже практически оплатил долг и действия судебного пристава незаконны.

Оказалось, мужчина хотел ввести в заблуждение судебного пристава — после ареста телефона он все-таки предъявил квитанцию о частичной оплате задолженности, которую произвел за несколько часов до визита в отдел. Но это должнику не помогло, iPhone 8 изъяли.

Чтобы вернуть любимую вещь, на следующий день должник погасил задолженность в полном объеме.