Ишимский предприниматель хранил в магазине контрафактные сигареты

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Владелец магазина в Ишима хранил в нем табачную продукцию без акцизов, сообщает региональное управление МВД России.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли из торговой точки более 2, 5 тыс. пачек табачной продукции на сумму более 100 тыс. рублей. Изъятые пачки сигарет не имели акцизных марок и специальных марок табачной продукции Российской Федерации.

По признакам преступления, предусмотренного статьей "Приобретение, хранение в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере", следственным отделом в отношении гражданина 1973 г. р. возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.