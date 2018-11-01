Любитель пьяной езды решил проверить тормоза и устроил ДТП в Тюмени

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К году заключения осужден водитель, который в состоянии опьянения решил проверить тормоза своей машины и устроил ДТП в Тюмени. Ранее мужчина уже отбывал наказание за пьяную езду, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2015 года в Ялуторовске мужчину подвергли 10 суткам административного ареста за управление автомобилем в состоянии опьянения. В октябре того же года он в селе Омутинское нетрезвым сел за руль ВАЗ 21140. За это на него завели уголовное дело.

В ноябре 2015 года водитель уже в Тюмени ездил пьяным на том же ВАЗ. Было возбуждено второе уголовное дело. В общей сложности суд назначил ему один год восемь месяцев колонии строгого режима, а также лишил нарушителя прав на два года и десять месяцев.

В июле 2017 года мужчина вышел на свободу, и спустя год, в июле 2018 года, вновь находясь в состоянии опьянения, перед продажей своего ВАЗ 21140, решил проверить тормоза, зная, что они неисправны.

На ул. Мира в Тюмени он врезался в автомобиль, остановившийся на запрещающий сигнал светофора, а сдавая назад, ударил еще и Газель. Освидетельствование подтвердило, что водитель ВАЗ был пьян.

Суд назначил ему год лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.