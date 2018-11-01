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Ветераны спорта завершают спартакиаду в Тобольске

Спорт, 17:38 30 ноября 2018

Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий | Фото: Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий

Второй блок областной спартакиады ветеранов стартовал в Тобольске. Он же и станет заключительным, сообщает Центр спортивной подготовки.

Лыжники будут соревноваться на стадионе "Тобол". Главным судьей здесь станет Виктор Мещеряков.

Традиционно завершают спартакиаду и волейболисты. Им предстоит сойтись сразу на двух площадках – на "Тоболе" и в СК "Центральный". В общей сложности в турнире сыграют 20 команд. В роли главного судьи выступит Михаил Беккер.

Торжественное закрытие спартакиады начнется 2 декабря в 14 часов.

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# спартакиада , Тобольск

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