Ветераны спорта завершают спартакиаду в Тобольске

| Фото: Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий | Фото: Центра спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий

Второй блок областной спартакиады ветеранов стартовал в Тобольске. Он же и станет заключительным, сообщает Центр спортивной подготовки.

Лыжники будут соревноваться на стадионе "Тобол". Главным судьей здесь станет Виктор Мещеряков.

Традиционно завершают спартакиаду и волейболисты. Им предстоит сойтись сразу на двух площадках – на "Тоболе" и в СК "Центральный". В общей сложности в турнире сыграют 20 команд. В роли главного судьи выступит Михаил Беккер.

Торжественное закрытие спартакиады начнется 2 декабря в 14 часов.