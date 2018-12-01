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В Тюменской области активизировались мобильные мошенники

Общество, 15:19 01 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мобильные мошенники активизировались на территории Тюменской области. По информации регионального УМВД России жертвами злоумышленников становятся граждане, предлагающие услуги по сдаче жилья в наем. За последние четыре месяца на территории юга региона зарегистрировано десять преступлений.

Мошенники действуют по предельно простой схеме: находят в сети Интернет и печатных изданиях объявления об аренде, звонят, представившись сотрудниками силовых структур, сообщают, что заинтересовались квартирой. В ходе дальнейшего общения злоумышленники входят в доверие к хозяевам жилья, обещают в случае необходимости оказать помощь в решении различных вопросов. В дальнейшем просят сообщить данные банковской карты (в том числе трехзначный номер на ее обратной стороне) для внесения предоплаты. Получив требуемую информацию, преступники переводят с чужого счета все имеющиеся там средства.

Возможен другой вариант. Мошенник так же заверяет, что готов заплатить за съем квартиры и в ближайшее время в нее заехать. Через некоторое время он перезванивает и сообщает, что попал в затруднительную ситуацию и просит срочно перевести ему определенную сумму денег, обещая в скором времени ее вернуть. Итог всегда один – звонивший, получив деньги, перестает выходить на связь.

Тюменская полиция призывает граждан к бдительности и напоминает, что информацию о банковской карте нельзя передавать посторонним лицам. В случае, если у вас возникают сомнения, лучше обратиться в банк по номеру, указанному на обороте карты, и уточнить, какие данные можно сообщать. В случае, если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в органы внутренних дел.

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# аренда жилья , мошенничество , УМВД России по Тюменской области

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