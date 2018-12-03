Стрельба в Надыме: один убит, двое ранены

| Фото: radiotnn.com | Фото: radiotnn.com

В Надыме задержан один из подозреваемых в убийстве мужчины и покушении на убийство еще двоих мужчин. Заведено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Как установили следователи, 1 декабря на ул. Проезд № 1 в Надыме двое местных жителей открыли стрельбу по троим мужчинам. Один из пострадавших скончался на месте, двоих доставили в медучреждение, где им была оказана помощь.

Следствие устанавливают обстоятельства преступления. Проведен осмотр места происшествия, установлены и допрашиваются свидетели. Также назначен комплекс судебных экспертиз.

Один из подозреваемых задержан. Расследование уголовного дела продолжается.