  • 3 декабря 20183.12.2018понедельник
  • USD66,5335
    EUR75,7484
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер южный

Стрельба в Надыме: один убит, двое ранены

Происшествия, 11:36 03 декабря 2018

radiotnn.com | Фото: radiotnn.com

В Надыме задержан один из подозреваемых в убийстве мужчины и покушении на убийство еще двоих мужчин. Заведено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Как установили следователи, 1 декабря на ул. Проезд № 1 в Надыме двое местных жителей открыли стрельбу по троим мужчинам. Один из пострадавших скончался на месте, двоих доставили в медучреждение, где им была оказана помощь.

Следствие устанавливают обстоятельства преступления. Проведен осмотр места происшествия, установлены и допрашиваются свидетели. Также назначен комплекс судебных экспертиз.

Один из подозреваемых задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Надым , уголовные дела

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:31 03.12.2018Рейс Новосибирск - Екатеринбург попал под расследование
11:58 03.12.2018В Новом Уренгое на пожаре в жилом доме погиб мужчина
11:36 03.12.2018Стрельба в Надыме: один убит, двое ранены
11:03 03.12.2018Причиной пожара в гипермаркете "Лента" в Сургуте стало замыкание