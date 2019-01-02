Около двух тысяч займов выдали тюменским сельхозпроизводителям кредитные кооперативы

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1 тыс. 964 займа выдали кредитные кооперативы личным подсобным хозяйствам Тюменской области за 9 месяцев 2018 года, из них 97% получили граждане, ведущие личные подсобные хозяйства и 3% фермеры. Средний размер займа составляет 155,6 тыс. рублей.

Об этом департамент АПК Тюменской области проинформировал депутатов областной думы, которые рассмотрели ход выполнения рекомендаций круглого стола о развитии сельскохозяйственной кооперации в регионе.

Действующая в Тюменской области система сельскохозяйственной кредитной потребительской кооперации обладает значительным кредитным портфелем (более 705,9 млн рублей) и при разумном руководстве финансовыми потоками способна обеспечить потребность личных подсобных хозяйств граждан, основных членов-пайщиков кредитных кооперативов, в доступных заемных ресурсах на развитие сельскохозяйственного производства.

Заемные ресурсы расходуются на развитие сельскохозяйственного производства и повышение его товарности. Членами кредитных кооперативов являются около 18,5 тыс. представителей малых форм хозяйствования, из них 98,5 % составляют граждане, ведущие личные подсобные хозяйства.

По итогам 2017 года кредитными кооперативами было выдано 2 тыс. 924 займа на сумму 448,1 млн рублей.