Тюменские аграрии увеличили производство молока

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Более 519 тыс. тонн молока произвели хозяйствах всех категорий Тюменской области в 2017 году, выполнив плановый показатель на 100,1%. Об этом депутатов Тюменской областной думы проинформировал региональный департамент агропромышленного комплекса.

В 2016 году общий объем производства молока в регионе составил 511,4 тыс. тонн.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских и фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, составило 307,2 тыс. тонн при плановом значении 286,0 тыс. тонн.

"Техническое перевооружение сельхозкооперативов, занятых приемом молока у сельских жителей, поможет повысить качество молочного сырья, поступающего на переработку с личных подворий. Необходимо оснастить действующие на селе пункты приемки молока современным охладительным оборудованием и лабораторными приборами для определения качества сдаваемого владельцами личных подворий молочного сырья", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Кроме того, для владельцев личных подворий, занятых производством молока, планируется реализовать специальные образовательные программы.

Евгений Бабенко