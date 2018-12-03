Ишимские полицейские изъяли у водителя марихуану

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Три пакета марихуаны изъяли полицейские в Ишиме, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.

Стражи правопорядка остановили автомобиль "Дэу Эсперо" для проверки документов. В ходе досмотра инспекторы обнаружили в багажнике три пакета с растительным веществом.

Владелец автомобиля ехал из Омска в Тарко-Сале устраиваться на работу. Решил сделать остановку в Ишиме. По словам задержанного, растительное сырье он нарвал и собирался использовать для личного употребления. Экспертиза выявила около 800 граммов марихуаны в пакетах.

Подозреваемый в хранении наркотических веществ заключен под стражу. Ранее судимый гражданин 1972 года рождения признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.