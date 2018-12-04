ТюмГУ провел на своей базе первый международный чемпионат WorldSkills Asia

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

ТюмГУ на своей базе в удаленном режиме провел первый чемпионат рабочих профессий WorldSkills Asia, который проходил в Абу-Даби (ОАЭ) с 26 по 30 ноября, сообщает вуз.

Компетенция "Сетевое и системное администрирование" прошла на базе инфраструктуры Лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ.

"Как только нас пригласили принять участие, мы сразу предложили провести чемпионат на базе нашей инфраструктуры в удаленном режиме, – рассказал заведующий лабораторией Александр Горбачев. – Эксперты из других стран не соглашались до последнего, ведь в случае проблем со связью на площадке чемпионат пришлось бы отменить, однако организаторы приняли нашу идею".

Эксперты из других стран-участниц высоко оценили технологическое решение лаборатории ТюмГУ и пригласили ее сотрудников участвовать в организации национальных чемпионатов Германии (WorldSkills Germany) и ОАЭ (EmirateSkills) в 2019 году.

"У нас достаточно богатый опыт организации чемпионатов на базе таких решений внутри России, – отмечает эксперт лаборатории Руслан Гассеев. – И если здесь у нас есть понимание, как на разных площадках организована связь, как можно организовать отказоустойчивость через операторов мобильной сети, то опыт с Абу-Даби стал по-настоящему боевым международным крещением в таком направлении.

В WorldSkills Asia в качестве гостей участвовали Германия, Индия, Беларусь и Россия. Студент ТюмГУ Владислав Тетюшкин представлял Россию. Для него это стало эффективной подготовкой к международному чемпионату WorldSkills International 2019 в Казани.