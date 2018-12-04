Пьяного водителя остановили инспекторы в Уватском районе

| Фото: gibdd.ru | Фото: gibdd.ru

37-летнего водителя из Тюмени, который находился в состоянии алкогольного опьянения, остановили сотрудники ДПС в Уватском районе, сообщает региональное управление МВД России.

Водителя автомобиля "ХИНО" остановили на 372 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.

В ходе проверки документов полицейские установили, что ранее данный гражданин был лишен права управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.

В отношении водителя отделом дознания ОМВД России по Уватскому району возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.