Вылов рыбы увеличился в Уватском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 72,5 % увеличился вылов рыбы в Уватском районе по итогам 9 месяцев 2018 года, сообщает администрация муниципалитета.

За десять месяцев объем инвестиций в развитие экономики района составил 38,7 млрд рублей - это больше на 5,9 % по отношению к аналогичному периоду 2017 года.

В Уватском районе появились новые инвесторы в стройиндустрии, деревообрабатывающей промышленности, логистике и в сфере развлечений: возводится производственная база дорожного и инфраструктурного строительства в Увате, планируется построить логистическую базу в Туртасе, открыт многопрофильный детский центр в Демьянке.

В малом бизнесе увеличилась численность работающих до 2 тыс. 83 человек – это на 5 % выше уровня 2017 г. В районе действуют 103 предприятия, зарегистрирован 241 индивидуальный предприниматель. Оборот продукции, производимой субъектами малого предпринимательства, составил 3,1 млрд рублей, что на 6 % больше аналогичного периода 2017 года.

Наблюдается рост промышленного производства по таким направлениям, как добыча нефти (на 12%), вылов рыбы (на 72,5%), производство пиломатериала (на 2,2%), керамзито-бетонных блоков (на 23,8%), асфальтобетона (на 56,8%), хлебобулочных изделий (на 5,3%).

Оборот розничной торговли увеличился на 6,7% и составил 2,4 млрд рублей. Произошло увеличение торговых площадей за счет открытия магазина "Пятерочка" в Увате и павильона по продаже цветов в Туртасе.