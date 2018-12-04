Тюменский аэропорт Рощино будет носить имя Дмитрия Менделеева

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменскому международному аэропорту Рощино присвоят имя великого ученого Дмитрия Менделеева. Предварительные итоги народного голосования в рамках проекта "Великие имена России" озвучили 4 декабря в эфире телеканала "Россия 1".

Всего в голосовании приняли около 5 млн россиян. Заключительный этап голосования проходил с 12 по 30 ноября. Жители страны голосовали за имена для 47 аэропортов страны. Свои предпочтения они могли высказать как посредством онлайн-голосования на сайте великиеимена.рф и в социальных сетях, так и заполняя специальные анкеты, либо, позвонив по телефону.

В шорт-лист для тюменского аэропорта Рощино вошли Дмитрий Менделеев, Петр Ершов и Виктор Муравленко. При этом за Дмитрия Менделеева голосовали также жители Москвы (аэропорт Шереметьево) и Набережных Челнов/Нижнекакмска (аэропорт Бегишево).

Известно также, что аэропорт Нового Уренгоя будет носить имя Ивана Губкина, а аэропорту Сургута присвоят имя Фармана Салманова. Жителям Нижневартовска предстоит второй тур голосования, который пройдет с 10 по 20 декабря.

Любовь Голышева