Депутат Бундестага высоко оценил итоги работы немецкой делегации в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Впечатлениями от тюменских предприятий и инвестклимата поделился депутат Бундестага ФРГ, член партии Alternative für Deutschland Вальдемар Гердт на международной научно-практической конференции "Промышленность региона: взгляд в будущее", которая проходила в Тюмени.

Делегация предпринимателей Германии работала в регионе три дня. За это время они посетили ключевые предприятия области и пообщались с представителями тюменских предприятий с немецким капиталом.

"Ваш регион очень интересный, ощущается доброжелательный инвестиционный климат. Я много езжу по всем странам мира и четко понимаю, где это наигранно и дань моде, а где это действительно желание и возможности", - прокомментировал он.

Политик посоветовал руководителям области больше пиарить свою территорию.

"То, что увидели и узнали за эти три дня, давно должны были знать все. Если о шансах и потенциале региона не знают за его пределами, то это игра в песочнице. Ваша область достойна того, чтобы показать себя на интернациональном уровне. Наша задача - помочь, чтобы о вас все узнали и понимали, что инвестиции здесь это интересно, регион перспективный", - сообщил Вальдемар Гердт.

Он признался, что изначально не планировал все три дня провести вместе с делегацией предпринимателей Германии в Тюмени, однако не жалеет, что все сложилось именно так. Все встречи и мероприятия он оценил как эффективные и заверил, что через полгода будут подведены краткие итоги работы, а через год уже можно будет праздновать первые победы.

"Я патриот своей страны и только в дружбе с Россией я вижу будущее своей страны. Мы соседи, и если мы все так будем делать, то тогда мы будем развиваться", - подчеркнул Вальдемар Гердт.

Дарья Казакова