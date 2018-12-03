Тюменская область привлекает новых инвесторов из Евросоюза

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Опыт российско-германского сотрудничества и его перспективы в Тюменской области обсудили на круглом столе представители немецкого и тюменского бизнеса в технопарке. На международной встрече присутствовал глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Цель нашей сегодняшней встречи – найти точки соприкосновения, увидеть перспективы развития в сфере инвестиционного сотрудничества. По многим показателям Тюмень занимает лидирующие позиции. В первую очередь это качество дорог и объемы инвестиций. Наш город является инвестиционно привлекательным среди других субъектов, и это неслучайно. Благодаря целенаправленным действиям города и региона инвестиционная политика постоянно развивается. Поэтому мы с энтузиазмом восприняли новость о сегодняшней встрече и готовы обсуждать дальнейшее сотрудничество", – поприветствовал гостей города Руслан Кухарук.

Практика международного развития бизнеса уже существует в областном центре. Свой опыт работы в данном направлении представили руководители таких компаний, как "Динаэнерджетикс Сибирь", "КЦА Дойтаг", "Биг Дачмен", "Шатт декор", отметив высокие перспективы инвестиционного и экспортного потенциала области и порекомендовав своим коллегам сотрудничать с Тюменской областью, которая оправдала все ожидания.

К примеру, вице-президент по СНГ компании "Динаэнерджетикс", генеральный директор "Динаэнерджетикс Сибирь" Вильгельм Зонненберг назвал везением тот факт, что при выборе региона для строительства завода в России он попал в Тюмень.

"Думаю, что и мне лично, и нашей компании повезло, что после просмотра многих регионов России я попал в Тюмень и мне удалось встретиться с тогдашним губернатором Якушевым. Сначала у меня была запланирована презентация на 20 минут, но потом губернатор попросил рассказать подробности. Через час было принято решение о строительстве завода в Тюмени. У нас была фантастическая поддержка со стороны департамента инвестполитики и Вадима Шумкова, мы многое делали сами, но сложные вопросы с их помощью удавалось решать в сжатые сроки", - подчеркнул Вильгельм Зонненберг.

Общая сумма инвестиций, которую "Динаэнерджетикс" вложила в тюменский проект, составила 1 млрд 200 млн рублей. Завод в Нижнетавдинском районе по производству перфорационных систем и кумулятивных зарядов по оценкам специалистов из Европы и США является одним из самых современных в мире. Почти половина производимой в Тюменской области продукции уходит на экспорт, основная доля - американским компаниям и на Ближний Восток.

"Немецкий бизнес здесь представлен сильно, коллегам могу только порекомендовать идти в Тюмень и не бояться. Единственный риск - это мороз, но как говорят, сибиряк - не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается. Сибирь большая, и поддержка здесь будет, я это видел сам и могу гарантировать", - заверил Вильгельм Зонненберг немецких бизнесменов.

Депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт обратил внимание на то, что у каждого региона есть свои сильные стороны, которые нужно развивать. В Тюменской области акцент делается на нефтегазовую промышленность и сельское хозяйство.

"Но основа развития любого бизнеса – сотрудничество и коммуникации. Здесь мы видим высокую поддержку и заинтересованность органов власти в развитии инвестиционной политики", – сообщил он.

По словам начальника управления областного департамента инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Натальи Ракитиной, с каждым годом увеличивается количество предпринимателей, занимающихся экспортом. По итогам девяти месяцев 2018 года заключено 50 экспортных контрактов. Также в регионе активно развивается национальный проект "Международная кооперация и экспорт", существует Центр поддержки экспорта Тюменской области, готовый оказать предпринимателям помощь в продвижении тюменских товаров, работ и услуг на внешние рынки.

В завершение встречи Руслан Кухарук поблагодарил гостей за высокую оценку деятельности органов власти города и региона и пожелал плодотворного экономического развития российско-германских отношений. 4 декабря немецкая делегация продолжит работу в Тюменской области и примет участие в Международной научно-практической конференции "Промышленность региона: взгляд в будущее".

Дарья Казакова