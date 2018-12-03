Вальдемар Гердт: у Европы нет будущего без дружбы с Россией

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пережитком холодной войны, имеющим чисто коммерческий и идеологический интерес, назвал антироссийские санкции депутат Бундестага ФРГ, член партии Alternative für Deutschland Вальдемар Гердт. Об этом он сообщил корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Немецкий политик прибыл в Тюмень в составе делегации предпринимателей Германии. Он посетил Антипинский НПЗ, Тобольский СИБУР, "Мостострой-11", а также пообщался с представителями тюменских предприятий с немецким капиталом: "Динаэнерджетикс Сибирь", "Кнауф Инсулейшн Тюмень", "Бентек Дриллинг энд Ойлфилд системс".

"Я должен констатировать тот факт, что немецкий бизнес чувствует себя здесь очень комфортно. Я видел, что это не наигранно, не на камеру и публику, а это очень важно. Климат, который создается в регионах, не всегда позитивный и конструктивный. Иногда нашим предпринимателям приходится просто пробиваться через бюрократические и другие преграды. Здесь я вижу что-то совсем другое, здесь их берут за руку и начинают вести путем, на котором преграды для развития бизнеса минимальны", - поделился впечатлениями Вальдемар Гердт.

Он подчеркнул, что бизнес сам по себе в чужой стране - это рискованное мероприятие для любого человека. Если риски будут минимизированы той административной командой, которая работает на территории, тогда все будет процветать, а бизнесмены станут инвестировать, ведь в Германии достаточно передовых технологий и денег.

Комментируя санкционный режим, введенный в отношении России, Вальдемар Гердт отметил его вредительский характер.

"В санкциях изначально не было никакого смысла. Мне говорят: санкции - это старый дипломатический метод. Я считаю, что санкции - это провал дипломатии. Они были навязаны нам из-за океана. Можно даже посмотреть на их официальные страницы. По-моему, Джон Маккейн публиковал статью, в которой он удивлялся, с какой наивностью и легкостью Европа поддалась на санкции, вредящие ей. Они никому не приносят пользы, ни российскому, ни немецкому народам", - заявил депутат Бундестага.

Он напомнил, что, к сожалению, до сих пор продолжается нагнетание обстановки на международной арене. "Это все имеет чисто коммерческий и идеологический интерес, ничего другого. Кто-то очень переживает, что ресурсы, которыми обладает Россия, соединятся с тем потенциалом, который имеет Европа, в частности Германия. И тот, кто этого опасается, будет и далее нагнетать обстановку, чтобы продлить санкции. Это не зависит ни от Крыма, ни от Скрипалей, ни от кораблей", - считает Вальдемар Гердт.

Политик уверен: ситуацию можно изменить только в том случае, когда все, наконец, начнут прагматично думать и действовать в интересах своего народа, с уважением относясь к соседям и партнерам.

"У европейского континента нет будущего без дружбы с Россией. У Германии нет будущего без сотрудничества с Россией, также, как и России наверняка будет очень тяжело без Европы как большого партнера. Чтобы создать это партнерство, нужны усилия, и для этого мы собираемся на подобных мероприятиях. Я благодарен организаторам, что они в обход протоколов и официальных доктрин садят за один стол политиков и предпринимателей. Именно здесь рождаются ростки чего-то нового", - подытожил Вальдемар Гердт.

4 декабря делегация Германии примет участие в Международной научно-практической конференции "Промышленность региона: взгляд в будущее". Здесь обсудят экспортный потенциал предприятий, привлечение инвестиций в Тюменскую область, развитие инфраструктуры обращения с отходами, экотехнопарки России и другие темы. Участие примут представители Министерства промышленности и торговли РФ, органов власти и руководители тюменских предприятий.

Дарья Казакова