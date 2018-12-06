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Юных тюменцев познакомят с биографиями Героев Отечества

Общество, 08:29 06 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Урок мужества "Русь героическая" начнется в Библиотеке № 9 (ул. Волгоградская, 119/2) 6 декабря в 13 часов, сообщает городской департамент культуры.

Дети познакомятся с биографиями героев, именами которых названы улицы Тюмени. Прозвучат стихотворения и военные песни. Участники мероприятия посмотрят видеофильм С. Михайлова "Герои России моей".

В Библиотеке № 2 им. А.А. Гришина (ул. Мира, 31/2) в 13 часов стартует игра-путешествие по книгам детских писателей "От улыбки хмурый день светлей".

В 14 часов в Библиотеке № 4 (ул. Ватутина, 14/1) начнет работу литературный подиум "Ты мне – я тебе. Жизненная позиция. Твой выбор".

Завершит четверг конференция "Наследие Международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского" в Детской школе искусств им. В.В. Знаменского (ул. Республики, 26). Начало в 17 часов.

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# библиотеки , Герои Отечества , урок мужества

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