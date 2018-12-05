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Тюменец снял с чужой банковской карты большую сумму денег

Происшествия, 12:47 05 декабря 2018

static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

80 тыс. рублей снял с чужой банковской карты житель Тюмени, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что потерпевший потерял конверт, в котором находилась банковская карта и все ее реквизиты. 29-летний безработный житель Тюмени нашел конверт с картой. Убедившись, что во дворе по ул. Энергостроителей нет очевидцев, фигурант взял находку и направился в ближайший банкомат, откуда снял денежные средства. Крупную сумму денег мужчина потратил на личные нужды.

Полицейские установили и задержали злоумышленника по камерам видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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# банковская карта , деньги , кража

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