Проект "Открытая школа права" победил в конкурсе "Юрист года-2018"

| Фото: группа «Открытая школа права-Тюмень» в «ВКонтакте» | Фото: группа «Открытая школа права-Тюмень» в «ВКонтакте»

Команда просветительского проекта "Открытая школа права" стала победителем главной юридической премии "Юрист года-2018" в номинации "Правовое просвещение". Подведение итогов конкурса состоялось в Тюменской областной думе 4 декабря, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Напомним, что проект "Открытая школа права" реализуется на территории области уже в течение пяти лет. Его организаторами выступают Тюменский государственный университет, городской департамент по спорту и молодёжной политике, тюменское отделение Ассоциации юристов России. В составе команды Ольга Загвязинская, Ярослав Ильин, Алексей Краев, Кристина Безвершенко.

"В рамках нашего проекта для жителей и гостей Тюменской области проводятся открытые уроки, круглые столы, семинары и деловые игры. Каждый желающий может в онлайн-режиме знакомиться с материалами программы на информационных ресурсах", – поделился один из кураторов проекта, председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политики Алексей Краев.

Отметим, что стать не только участником, но и соорганизатором отдельных мероприятий "Открытой школы права" может каждый. Для этого необходимо предложить свою образовательную идею организаторам проекта. Инициативу можно направлять в группу "Открытая школа права-Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте".