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Заболеваемость ОРВИ в Тюменской области не превышает эпидемического порога

Общество, 13:19 06 декабря 2018

tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

Заболеваемость ОРВИ в тюменском регионе ниже эпидемического порога на 65 % по данным с 26 ноября по 2 декабря, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

По результатам еженедельных мониторинговых исследований в биопробах больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии (аденовирусы, риновирусы и другие).

Управлением осуществляется мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. По состоянию на 5 декабря на территории региона привито 681 тыс. 917 человек, что составило 46 % от совокупного населения. За счет средств федерального бюджета в рамках национального календаря профилактических прививок привито 665 тыс. 200 человек.

В целях профилактики ОРВИ управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует: чаще проветривайте помещения и проводите влажную уборку; регулярно мойте руки с мылом, особенно после телесного контакта с людьми; увлажняйте воздух помещений, так как в сухом воздухе содержится большое количество пыли и болезнетворных микробов; избегайте контакта с лицами больными острыми респираторными заболеваниями; при посещении медицинских организаций нужно обязательно пользоваться одноразовыми масками. Маска подлежит частой смене, каждые 1,5-2 часа.

При появлении первых симптомов заболевания необходимо своевременно обратиться к врачу.

Консультации по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа жители области могут получить по телефону горячей линии управления: 8-9044-92-92-30.

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# грипп , ОРВИ , управление Роспотребнадзора , уровень заболеваемости

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