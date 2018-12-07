Музеи династии Романовых объединили на одном сайте

Скриншот сайта романовымузеи.рф Скриншот сайта романовымузеи.рф

Информацию о музеях, связанных с историей семьи императора Николая II, можно будет найти на едином сайте http://романовымузеи.рф, который запустят на средства президентского гранта для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства.

На сайте размещена мультимедийная информация, в том числе видеоролики о семье императора Николая II, архивные фотографии и даже аудиозаписи песен и стихов, имеющих отношение к представителям династии.

Основная цель сайта – собрать и обобщить возможности музеев ряда регионов, обеспечить их продвижение на единой современной площадке, а также привлечь внимание россиян к истории семьи Николая II.

На сайте можно найти информацию о музее семьи императора Николая II, который является центром экскурсионной программы туристического проекта "Императорский маршрут" в Тобольске. Кроме того, размещены материалы о многочисленных музеях Московской и Свердловской областей. В дальнейшем разделы сайта будут дополняться.

Необходимость создания сайта для продвижения музеев, рассказывающих об истории жизни Николая II и его семьи, продиктована существующими реалиями современной ситуации с посещением и продвижением музеев. Можно говорить о том, что имеет место смещение приоритетов спроса на внутренний туризм. Россияне стали чаще отдыхать внутри страны.

Однако во многих российских регионах существуют проблемы с продвижением музеев и их адаптацией под современных посетителей. Складывается ситуация, когда предложений по проведению досугов с посещением объектов культурного наследия России крайне недостаточно. Сайт позволит собрать и обобщить возможности музеев ряда регионов, обеспечить их продвижение на единой современной и качественной площадке.

Актуальность данного ресурса также связана с реализацией национального туристического проекта "Императорский маршрут", в котором на сегодняшний день участвуют 14 регионов России, а Тюменская область является координатором проекта.

Проект реализуется под эгидой Министерства культуры Российской Федерации совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Цель проекта "Императорский маршрут" — возрождение основ историко-культурной и духовной составляющей России, ее достижений в период правления Династии Романовых. Маршрут расскажет о том, как жила и хранила высокие традиции благочестия семья последнего императора, о членах императорской семьи — щедрых меценатах и неутомимых благотворителях.