Героев Отечества вспоминают в Тюмени

фото управления Росгвардии по Тюменской области фото управления Росгвардии по Тюменской области

Уроки мужества, экскурсии в ОМОН и СОБР для школьников, возложение цветов к местам захоронения сотрудников, погибших при исполнении служебного долга и чемпионат по стрельбе провели росгвардейцы в преддверии Дня Героев Отечества, сообщает управление Росгвардии по Тюменской области.

9 декабря – в День Героев Отечества россияне отдают дань памяти героическим предкам, Героям России, погибшим при исполнении служебного долга, и чествуют ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Бойцы СОБР и ОМОН провели ряд встреч со школьниками и допризывной молодёжью, рассказали ребятам о задачах и структуре Росгвардии, специфике службы в спецподразделениях, примерах мужества и героизма ветеранов, провели мастер-классы в спортивном зале.

В музее отряда СОБР гости посмотрели фильм об истории отряда и о Герое России майоре милиции Тимуре Мухутдинове, который погиб 23 октября 2010 года при исполнении служебного долга в г. Хасавюрте, республике Дагестан. Указом президента России № 1677 от 23 декабря 2011 года ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Также с интересом ребята познакомились с образцами вооружения, представленных в музейно–выставочных комплексах отрядов и интерактивных выставках, примерили на себя средства защиты, а те, кто в дальнейшем решил связать свою судьбу с Росгвардией, задали вопросы об условиях приема на службу в отряды.

"Работать над собой нужно начинать уже сейчас. Заниматься спортом и совершенствовать свои интеллектуальные способности. Служба в спецподразделении накладывает на человека большой груз ответственности не только за себя, но и за жизнь, здоровье боевых товарищей, мирных жителей. Желаю вам успехов во всех начинаниях и достижения поставленных целей", - отметил капитан Святослав Загородных.

В завершении мероприятий бойцы спецназа подарили ребятам юбилейные книги об истории отрядов. Преподаватели поблагодарили руководство и личный состав управления Росгвардии по Тюменской области за интересные мероприятия, за службу и за обеспечение правопорядка в регионе.

Чемпионат по стрельбе среди сотрудников и военнослужащих Росгвардии начался с минуты молчания в память о сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Затем начальник управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Симаков обратился к присутствующим и подчеркнул: "Сегодня мы чтим память Героев Отечества, мы славим тех, кто своим мужеством и героическими поступками является ярким примером для молодого поколения. Соблюдая воинские традиции, мы совершенствуем свой профессионализм и в огневой подготовке. Желаю участникам соревнований удачи и успехов в службе".

Завершились соревнования награждением победителей.