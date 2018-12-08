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Северянка перевела мошенникам 14 тысяч рублей

Происшествия, 14:01 08 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14 тыс. рублей перевела неизвестным жительница Пыть-Яха. Женщина рассказала полицейским, что стала жертвой мошенников, сообщает УМВД по ХМАО.

На сотовый телефон девушки позвонили с неизвестного номера. Звонившая представилась специалистом отдела безопасности одного из банков России и сообщила, что на ее банковском счете обнаружена подозрительная операция.

Женщина уточнила, совершается ли в настоящее время какая-либо покупка или сообщались сведения по банковской карте третьим лицам. "Специалист" предупредила о необходимости отмены сомнительной операции и попросила назвать данные карты - номер и 3 цифры на оборотной стороне.

После того, как девушка сообщила все данные, ей стали приходить сообщения с числовыми кодами, которые она также передела злоумышленице.

В результате со счета заявительницы были списаны 14 тыс. рублей переводом на абонентский номер сотового оператора. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенники , Пыть-Ях , уголовные дела

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