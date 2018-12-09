  • 9 декабря 20189.12.2018воскресенье
  • USD66,9227
    EUR76,0777
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер юго-восточный

Алина Загитова стала второй в финале Гран-при в Ванкувере

Спорт, 10:58 09 декабря 2018

Vesti.Ru | Фото: Vesti.Ru

Россиянка Алина Загитова стала второй в финале Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере. Золото завоевала японка Рика Кихира, пишет РИА Новости.

Кихира, ранее обновившая мировой рекорд в короткой программе, получила за прокат произвольной программы 150,61 балла. В сумме японка набрала 233,12 балла и заняла итоговое первое место.

Загитова в произвольной программе набрала 148,60 балла, в сумме в активе россиянки стало 226,53 балла и второе место. Замкнула тройку лучших еще одна россиянка Елизавета Туктамышева, получившая за два проката 215,32 балла.

На пятом месте завершила соревнования россиянка Софья Самодурова, набравшая суммарно 204,33 балла.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# фигурное катание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:58 09.12.2018Алина Загитова стала второй в финале Гран-при в Ванкувере
14:24 08.12.2018Тюменские футболисты вернутся из отпуска в январе
17:13 07.12.2018Тюменский "Здравый смысл" завоевал международную награду
17:05 07.12.2018Фестиваль боевых искусств стартует в Тюмени