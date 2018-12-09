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Александр Логинов завоевал бронзу на этапе Кубка мира в Поклюке

Спорт, 16:50 09 декабря 2018

фото ЦСП72 | фото ЦСП72

Российский биатлонист Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на первом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке, пишет РИА Новости.

На соревнованиях 9 декабря Логинов допустил один промах на огневых рубежах и претендовал на победу, но перед финишной прямой упал и пропустил вперед норвежца Йоханнеса Бё и француза Кентена Фийон-Майе.

Победителем гонки с результатом 30 минут 20,4 секунды (3 промаха) стал Йоханнес Бё, Фийон-Майе (без промахов) проиграл норвежцу 0,1 секунды, а Логинов отстал от лидера на 1,9 секунды.

Еще один россиянин Евгений Гараничев показал в гонке двадцать четвертый результат, Матвей Елисеев стал двадцать девятым, а Эдуард Латыпов – сорок первым.

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# биатлон

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