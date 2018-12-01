В Нефтеюганске двухлетний мальчик провалился в колодец

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проверка по факту падения ребенка в канализационный колодец проведена в Нефтеюганске, сообщает прокуратура Югры.

Двухлетний мальчик наступил на крышку люка, одна из половин которого оборвалась, и ребенок провалился в канализационный колодец. Причиной несчастного случая явилось несоответствие крышки колодца требованиям государственных стандартов.

Прокуратурой внесено представление генеральному директору организации, ответственной за содержание объектов водоснабжения и водоотведения в Нефтеюганске. Коммунальным предприятием крышка люка заменена. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.