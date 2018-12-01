Тюменского водителя судят за смертельное ДТП

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

За смертельное ДТП в Армизонском районе судят тюменского водителя. В аварии погибла его 27-летняя знакомая, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, 28 сентября 2018 года молодой человек из Тюмени приехал на Toyota Corolla в село Калмакское за своей дочкой, гостившей у бабушки.

Вечером 29 сентября он поехал в Армизонское, где встретил знакомую, которая с младшей сестрой отдыхала в кафе. Сестры из Тюмени 28 сентября с семьями приехали к родителям в село Южно-Дубровное. Около 5 часов девушка попросила водителя увезти их с сестрой в Южно-Дубровное.

По версии следствия, обвиняемый вел автомобиль слишком быстро, проигнорировав знак "Опасный поворот". Машину занесло и она улетела в кювет, где несколько раз перевернулась.

Водителя и его 27-летнюю знакомую, сидевшую на переднем сиденье, выбросило из машины, где никто не был пристегнут ремнем безопасности. Девушка получила тяжкие травмы и в тот же день скончалась в больнице. У нее остался трехлетний сын. Сам водитель и вторая пассажирка серьезно не пострадали.

Обвиняемый признал свою вину в ДТП. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Армизонский районный суд.