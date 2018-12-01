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Губернаторские новогодние подарки для особых детей никто не отменял, заверил Александр Моор

Губернатор, 19:20 10 декабря 2018

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Губернаторские новогодние подарки получат все дети, нуждающиеся в особой заботе государства. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопросы жителей региона в прямом эфире в соцсети "Одноклассники".

"Я удивлен поступившим вопросом, автор которого опасается, что губернаторских новогодних подарков в этом году не будет. Никто подарки не отменял. Все дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, ребятишки из малоимущих и многодетных семей получат подарки либо через органы соцзащиты, либо в образовательных учреждениях", - отметил Александр Моор.

Выдача новогодних подарков, как всегда, начнется во второй половине декабря, добавил губернатор.

Прямой эфир губернатора продолжался более часа, его посмотрели свыше 200 тыс. человек. Александр Моор ответил на вопросы, касающиеся образования, строительства и реконструкции дорог, мостов, школ и детских садов, переселения из аварийного жилья, благоустройства, экологии и многих других сфер жизни тюменцев.

"Конечно, я успел ответить не на все поступившие вопросы. Но обращения, не прозвучавшие в прямом эфире, разумеется, не останутся без внимания. Их авторы получат объективные и полные ответы от моих заместителей или руководителей профильных департаментов", - подчеркнул губернатор. Александр Моор поблагодарил пользователей соцсети за общение и пообещал, что подобная практика будет продолжена.

"Возможно, в следующий раз на связи будут и главы городов и районов области, чтобы отвечать на вопросы, поступающие из муниципалитетов", - сказал губернатор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Губернаторская елка , новогодние подарки , особые дети , прямой эфир

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