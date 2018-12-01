В Викулово задержан подозреваемый в незаконной охоте

| Фото: zapoved.ru | Фото: zapoved.ru

Подозреваемый в незаконной охоте задержан в Викулово, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД с. Викулово на маршруте патрулирования остановили автомобиль "Нива" для проверки документов. При осмотре салона внедорожника полицейские обнаружили разделанную тушу животного, предположительно, лося. Водитель пояснил, что мясо ему передал знакомый из с. Ермаки Викуловского района.

По указанному водителем адресу выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативных мероприятий стражи правопорядка установили, что 50-летний местный житель совершил незаконный отстрел детеныша и самки лося. Лицензию на охоту на данный вид животных злоумышленник предоставить не смог. В ходе допроса задержанный полностью признал свою вину. Своими действиями фигурант причинил ущерб на сумму 600 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная охота". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.