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Снегоход "Буран" проложит лыжню в Уватском районе

Спорт, 14:21 11 декабря 2018

ООО «РН-Уватнефтегаз» | Фото: ООО «РН-Уватнефтегаз»

Новый снегоход "Буран" появился в распоряжении лыжников Уватского района в 2018 году, сообщает пресс-служба ООО "РН-Уватнефтегаз".

Как рассказал директор районной детско-юношеской спортивной школы Василий Софронов, он приобретен на средства благотворительной помощи Уватнефтегаза для подготовки трасс для конькового и классического ходов.

"Снегоход используем для приготовления лыжни не только на лыжной базе в Ивановке, но и в Увате: здесь на стадионе "Юность" проходят тренировки лыжников и биатлонистов, действует двухкилометровая трасса", – добавил Василий Софронов.

Отметим, в Уватском районе в секции лыжных гонок и биатлона занимаются 250 детей.

4 декабря в первенстве детско-юношеской спортивной школы по лыжным гонкам приняли участие 70 спортсменов из Ивановки, Увата и Туртаса. Лучшие представят район на Кубке области по лыжным гонкам в Заводоуковске.

Глава администрации Уватского района Сергей Путмин, посетивший соревнования, отметил: "В районе построены и прекрасно оборудованы крупные спортивные сооружения. На высоком уровне проводятся областные, российские и даже международные соревнования. Победы больших спортсменов – это стимул для наших детей заняться спортом. А начинается все на таких пришкольных базах. И необязательно идти в большой спорт. Остается здоровье, закаляется характер, жизнь наполняется новым смыслом".

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# биатлон , лыжные гонки , Сергей Путмин , снегоход , Уватнефтегаз , Уватский район

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