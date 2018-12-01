В Тюменской области усиливают меры безопасности в преддверии новогодних праздников и каникул

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Обеспечение безопасности жителей Тюменской области во время новогодних праздников и профилактику пожаров обсудили 11 декабря на заседании комиссии правительства области по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, которое прошло под руководством вице-губернатора Сергея Сарычева.

В Тюменской области делается все необходимое, чтобы обеспечить проведение культурных, досуговых, спортивных мероприятий во всех муниципальных образованиях без чрезвычайных происшествий. Все учреждения и площадки, где планируются праздники, будут тщательно проверены.

Сергей Сарычев отметил, что необходимо обратить особое внимание на профилактику пожаров, проинформировать людей о требованиях, которые нужно соблюдать, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

С начала 2018 года в области произошло на 2,36% пожаров меньше, чем за аналогичный период прошлого года, доложил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Алексей Шутов. Количество погибших снизилось на 3,6%. К сожалению, в результате шести пожаров погибли семь детей. Причиной пожаров стали нарушения эксплуатации печей и электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и детская шалость. "В одном из случаев гибель троих детей из неблагополучной семьи помог предотвратить, установленный в доме за счет бюджета, автономный дымовой пожарный извещатель. К несчастью, из-за того, что разбуженная извещателем мать находилась в нетрезвом состоянии, четвертого ребенка она спасти не успела", - рассказал Алексей Шутов.

В рамках профилактической операции "Жилье" проверили более 46 тыс. домовладений. Инструктаж по мерам пожарной безопасности получили 87 тыс. человек. Кроме того, в ходе 208 рейдов сотрудники МЧС посетили более 1,5 тыс. семей, проинструктировав на дому 5,5 тыс. человек, в том числе 3 тыс. детей.

В семьях, входящих в группу особого внимания, установлены 12 тыс. 526 автономных дымовых пожарных извещателей, благодаря которым в девяти случаях возникновения пожаров люди получили своевременное предупреждение. В результате самостоятельно эвакуировались 32 человека, в том числе 20 детей.

"Тема снижения количества погибших на пожарах людей, особенно детей, постоянно находится в зоне особого внимания регионального правительства. Как правило, такое случается в неблагополучных семьях. Мы стараемся контролировать ситуацию, принимаем всевозможные профилактические меры. Самое главное - нельзя успокаиваться и снижать активность", - подчеркнул Сергей Сарычев.

Большую помощь МЧС, МВД, органам социальной защиты и местного самоуправления в профилактике пожаров может оказать общественность, особенно в небольших населенных пунктах. "Неблагополучные семьи у всех на виду. И если соседи замечают, что в какой-то семье есть опасность возникновения пожара и угроза жизни детей, то нельзя закрывать на это глаза", - отметил Сергей Сарычев.

Проверки соблюдения правил пожарной безопасности и тренировки по экстренной эвакуации пройдут во всех местах проведения массовых мероприятий сказал Алексей Шутов. В общей сложности проверят более 1 тыс. объектов. В школах региона перед новогодними каникулами проведут тематические классные часы, добавил директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

"Обеспечение безопасности тюменцев во время новогодних праздников - приоритетная задача для всех федеральных, региональных и муниципальных органов власти", - указал Сергей Сарычев.

В совещании приняли участие первый заместитель прокуратура Тюменской области, старший советник юстиции Руфат Биктимеров, начальник ГУ МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) управления МВД России по Тюменской области Сергей Рыбаков, заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области, главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо, заместитель начальника управления Росгвардии по Тюменской области Юрий Кабайло, представители руководства региональных структур и профильных ведомств.

Евгений Бабенко