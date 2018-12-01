Александр Моор поздравил тюменцев с Днем Конституции

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Принципы и ценности, заложенные в Конституции, были и будут основой стабильности и уверенного движения вперед государства, повышения благосостояния россиян. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем Конституции Российской Федерации.

Главному закону нашей страны в этом году исполняется 25 лет. "Конституционные нормы — крепкий фундамент правовой системы, их знание и соблюдение определяет развитие нашего общества, влияет на жизнь каждого человека. Объединив усилия, мы смогли достичь положительных результатов во многих важных отраслях и сферах. Не первый год Тюменская область входит в число регионов-лидеров. Каждый житель Тюменской земли своим трудом и талантом вносит вклад в благополучие и процветание своей малой родины и всего Отечества. Только так мы сможем сделать Россию еще более сильной и самодостаточной", - говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал тюменцам счастья, здоровья, мира, успеха в реализации добрых и созидательных дел на благо Тюменской области и всей страны.