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Ямальская больница подверглась хакерской атаке

Происшествия, 18:47 12 декабря 2018

mediad.publicbroadcasting.net | Фото: mediad.publicbroadcasting.net

Ноябрьская центральная городская больница подверглась хакерской атаке 12 декабря, сообщает ИА "Север-пресс".

Для устранения всех неполадок и стабилизации работы программистам ведомства потребовалось несколько часов.

"К счастью, не пострадали подразделения, работающие непосредственно с пациентами. На несколько часов была остановлена работа бухгалтерии, аптеки и организационно-методического отдела. Специалисты отдела информационных технологий устранили угрозу и восстановили работу компьютеров", — рассказали в Ноябрьской ЦГБ.

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# больница , хакерская атака , хакеры , Ямал

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