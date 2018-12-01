Ямальская больница подверглась хакерской атаке

| Фото: mediad.publicbroadcasting.net | Фото: mediad.publicbroadcasting.net

Ноябрьская центральная городская больница подверглась хакерской атаке 12 декабря, сообщает ИА "Север-пресс".

Для устранения всех неполадок и стабилизации работы программистам ведомства потребовалось несколько часов.

"К счастью, не пострадали подразделения, работающие непосредственно с пациентами. На несколько часов была остановлена работа бухгалтерии, аптеки и организационно-методического отдела. Специалисты отдела информационных технологий устранили угрозу и восстановили работу компьютеров", — рассказали в Ноябрьской ЦГБ.