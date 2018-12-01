Студентки ТюмГУ стали победителями конкурса волонтерских проектов

Два проекта студентов ТюмГУ стали победителями пилотного конкурса волонтерских проектов "Люди, меняющие мир". Это Алеся Никитина в номинации "Юный художник" и Мария Осинцева в номинации "Чистое сердце в сибирской глубинке", сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс был организован компанией "Сибур" в рамках корпоративной благотворительной программы "Формула хороших дел". В нем приняли участие студенты высших и средне-специальных учебных заведений из 14 городов России. В выборе победителей были задействованы как специалисты компании, так и приглашенные внешние эксперты, которые выступят наставниками для некоторых победителей. Задачей наставников станет помощь волонтерам в распределении ресурсов, мотивации команды и повышении устойчивости проектов. Все желающие могут присоединиться к командам проектов-победителей.

Чтобы уточнить возможности участия, необходимо направить запрос на почту students@formula-hd.ru. В 2019 году при поддержке компании будет реализовано 15 волонтерских проектов студентов по трем приоритетным направлениям: социальная защита, благоустройство городов и охрана окружающей среды.