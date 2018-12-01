Год волонтера в регионе завершили фестивалем победителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фестивалем победителей завершился Год добровольца в Тюменской области. Поздравляя школьников, руководителей школ и муниципалитетов со сцены Тюменского колледжа искусств, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер подчеркнул, что испытывает гордость за результаты общей работы последних месяцев.

"Вы откликнулись на наши проекты и инициативы, поддержали своими идеями и тем самым обогатили их. Вас отличает активная жизненная позиция, чуткость души и добрая воля, которая помогает делать жизнь лучше", - сказал он.

К Году добровольца в регионе приурочили ряд конкурсов, связанных с творчеством и социально значимыми инициативами. Насыщенным и успешным называют прошедшие месяцы ученики и педагоги Ялуторовской школы №1, получившие несколько наград.

"Мы заняли первое место в конкурсе музыкально-литературных композиций "Если не я, то кто же", а также в конкурсе социальных проектов "Символы региона". Школа давно вовлечена в волонтерское движение: например, мы помогаем пожилым и одиноким людям, занимаемся охраной природы. Дети молодцы - они активны, им нравится участвовать в общественной деятельности. Растет достойное поколение", - рассказал педагог-организатор Ялуторовской школы №1 Сергей Бурлаков.

Надежды на то, что лучшие традиции добровольчества получат продолжение в будущем, высказал уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, обращаясь к участникам церемонии награждения. Те, кто участие в общественной жизни считают своим призванием, подтвердили, что Год волонтера для них заканчивается лишь официально.

"Я активный и неравнодушный человек, для меня социальное проектирование - это возможность сделать жизнь окружающих людей лучше. Сегодня получаю награду за проект "Реальный мир", который направлен на реализацию в школах и поможет предотвратить зависимость детей от сотовых телефонов. Идея была представлена экспертам и получила финансирование. Сейчас я работаю над новыми проектами", - рассказала ученица 10 класса школы №1 Исетского района Анастасия Конищева.

Награды вручены отделам и управлениям образования муниципалитетов области, а также представителям 25 школ региона, наиболее активно участвовавшим в мероприятиях Года добровольца.

Татьяна Ковалева