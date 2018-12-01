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Тюменские лыжники стали победителями спринта этапа Кубка России

Спорт, 10:14 14 декабря 2018

Тюменская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 | Фото: Тюменская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2

Тюменские лыжники Евгения Ощепкова и Андрей Парфенов одержали победу в спринте свободным стилем во II этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом 13 декабря, сообщает ЦСП72.

Среди мужчин бронза у еще одного представителя Тюменской области, спортсмена ЦСП72 - Николая Морилова. Серебряным медалистом стал Артем Мальцев (Нижегородская область/Республика Мордовия).

Второе место у женщин заняла Ирина Коваленко (Санкт-Петербург), замкнула тройку призеров Алена Мельникова (Республика Татарстан).

В национальных состязаниях на призы олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова принимает участие около 250 лыжников из 20 городов и субъектов РФ. В программе ожидаются индивидуальная гонка и гонка преследования.

Расписание гонок здесь.

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# Кубок России , лыжные гонки

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