Тюменские лыжники стали победителями спринта этапа Кубка России

| Фото: Тюменская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 | Фото: Тюменская детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2

Тюменские лыжники Евгения Ощепкова и Андрей Парфенов одержали победу в спринте свободным стилем во II этапе Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом 13 декабря, сообщает ЦСП72.

Среди мужчин бронза у еще одного представителя Тюменской области, спортсмена ЦСП72 - Николая Морилова. Серебряным медалистом стал Артем Мальцев (Нижегородская область/Республика Мордовия).

Второе место у женщин заняла Ирина Коваленко (Санкт-Петербург), замкнула тройку призеров Алена Мельникова (Республика Татарстан).

В национальных состязаниях на призы олимпийского чемпиона Михаила Девятьярова принимает участие около 250 лыжников из 20 городов и субъектов РФ. В программе ожидаются индивидуальная гонка и гонка преследования.

Расписание гонок здесь.