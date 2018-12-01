Стартовал конкурс проектов для школьников "Большие вызовы"

| Фото: организаторов конкурса | Фото: организаторов конкурса

Конкурс проектов для школьников "Большие вызовы" стартовал в Тюменской области. Заявиться на него можно до конца декабря. Главный приз — поездка в образовательный центр "Сириус" в Сочи.

Всероссийский конкурс научно-технологических проектов "Большие вызовы" — масштабное мероприятие для старшеклассников, готовых принять участие в решении актуальных научно-исследовательских, инженерно-конструкторских и инновационных задач.

Конкурс пройдет в три этапа: школьный, муниципальный и финальный, по шести направлениям: "Большие данные, искусственный интеллект, финансовые технологии и кибербезопасность"; "Агропромышленные и биотехнологии"; "Беспилотный транспорт и логистические системы"; "Освоение Арктики и мирового океана"; "Современная энергетика"; "Умный город".

На первом этапе школьникам нужно зарегистрироваться и решить кейс по тематике выбранного направления. Затем лучшие пройдут онлайн-обучение по проектному менеджменту от образовательного центра "Сириус" и его регионального представительства — регионального центра по выявлению и поддержке талантливых детей на базе Тюменского госуниверситета.

На муниципальном этапе школьникам предстоит защита проекта по выбранной тематике конкурса в региональном центре. По итогам защиты отбираются финалисты, которые будут рекомендованы к участию в программе "Большие вызовы" Образовательного центра "Сириус", а также внесены в региональную базу данных талантливых детей и молодежи Тюменской области.

Помимо этого тюменских победителей наградят путевками на Инженерно-проектную школу ТюмГУ "Рацио-2019", а также получат до 5 тыс. бонусов на персональную бонусную карту с возможностью обменять их на дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ТюмГУ (www.bonus-utmn.ru). Итоги конкурса подведут весной 2019 года — 31 марта.

К участию в региональном этапе конкурса приглашаются ученики 8-10 классов образовательных организаций общего и дополнительного образования Тюменской области.

Узнать подробнее и подать заявку на участие в конкурсе здесь. e-mail: newgen.tmn@gmail.com. Оргкомитет находится по адресу: Тюмень, ул. Ленина, 25, кабинет 213. Телефон 59-76-03 (доб. 17-163)