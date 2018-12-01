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Ямальца оштрафовали за оскорбительный комментарий в Интернете

Происшествия, 17:32 14 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, виновного в унижении человеческого достоинства, оштрафовали в Новом Уренгое, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

33-летний местный житель оставил комментарии к тексту пользователя социальной сети. Сообщение содержало слова с признаками унижения человеческого достоинства по национальному признаку, причинив моральный вред потерпевшему.

В ходе предварительного следствия мужчина признал вину в полном объеме и в содеянном искренне раскаялся. Приговором суда осужденный оштрафован на 50 тыс. рублей.

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# Интернет , Ямал

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