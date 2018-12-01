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Световое шоу "Сказки на ночь" пройдет в Историческом парке

Общество, 16:16 14 декабря 2018

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Новогоднее световое шоу "Сказки на ночь" пройдет в Историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) 15 декабря с 16 часов, сообщают организаторы.

В темноте художник на специальном полотне фонариками рисует сказку, картины перетекают одна в другую. Фонарик оставляет на полотне след, который светится ярким светом, потом свет потихоньку гаснет и рисунок растворяется. Каждый участник шоу сможет попробовать нарисовать сказку самостоятельно с помощью светописи.

Программа шоу: 16–17 часов – сказка "Краденое Солнце"; 17–18 часов – сказка "Щелкунчик"; 18–19 часов – "Золушка".

Количество мест ограничено. Стоимость билета 350 рублей.

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# исторический парк «Россия - моя история» , сказки , шоу

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