Световое шоу "Сказки на ночь" пройдет в Историческом парке

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Новогоднее световое шоу "Сказки на ночь" пройдет в Историческом парке "Россия – моя история" (ул. Орджоникидзе, 47) 15 декабря с 16 часов, сообщают организаторы.

В темноте художник на специальном полотне фонариками рисует сказку, картины перетекают одна в другую. Фонарик оставляет на полотне след, который светится ярким светом, потом свет потихоньку гаснет и рисунок растворяется. Каждый участник шоу сможет попробовать нарисовать сказку самостоятельно с помощью светописи.

Программа шоу: 16–17 часов – сказка "Краденое Солнце"; 17–18 часов – сказка "Щелкунчик"; 18–19 часов – "Золушка".

Количество мест ограничено. Стоимость билета 350 рублей.