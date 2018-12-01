Приложение-викторину "Открой свою Тюменскую область" ждут обновления

Официальная группа "Открой свою Тюменскую область" Официальная группа "Открой свою Тюменскую область"

Мобильное приложение "Открой свою Тюменскую область" обновят. В профиле появятся две кнопки: получить код и ввод кода. Если один игрок введет промокод другого, то первому начисляются монеты.

Напомним, в приложении можно соревноваться с друзьями и случайными соперниками. Участникам предлагается сыграть 3 раунда по 3 вопроса в каждом. Отвечая правильно, они получают виртуальную валюту и в магазине приложения приобретают тематические призы.

Монеты начисляются за победу над другим игроком от 1 до 10 - чем выше рейтинг соперника, тем больше монет. В приложении можно выиграть: теплую шапку, перчатки, рюкзак, термос, портативное зарядное устройство, блокнот, поясную сумку, кепку, кружку, чехол для телефона и значки.

Организаторы также анонсируют скорое появление свитшотов, анораков и бомберов, пишет "АиФ - Западная Сибирь".