  • 16 декабря 201816.12.2018воскресенье
  • USD66,4337
    EUR75,3890
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер западный

Приложение-викторину "Открой свою Тюменскую область" ждут обновления

Общество, 18:18 15 декабря 2018

Официальная группа "Открой свою Тюменскую область"

Мобильное приложение "Открой свою Тюменскую область" обновят. В профиле появятся две кнопки: получить код и ввод кода. Если один игрок введет промокод другого, то первому начисляются монеты.

Напомним, в приложении можно соревноваться с друзьями и случайными соперниками. Участникам предлагается сыграть 3 раунда по 3 вопроса в каждом. Отвечая правильно, они получают виртуальную валюту и в магазине приложения приобретают тематические призы.

Монеты начисляются за победу над другим игроком от 1 до 10 - чем выше рейтинг соперника, тем больше монет. В приложении можно выиграть: теплую шапку, перчатки, рюкзак, термос, портативное зарядное устройство, блокнот, поясную сумку, кепку, кружку, чехол для телефона и значки.

Организаторы также анонсируют скорое появление свитшотов, анораков и бомберов, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 15.12.2018В Нижнетавдинском районе состоялся конно-спортивный чемпионат на "Кубок Ермака"
18:18 15.12.2018Приложение-викторину "Открой свою Тюменскую область" ждут обновления
18:17 15.12.2018Косплей по-тюменски: битва джедаев, Железный человек, Нага и другие
18:00 15.12.201816 декабря - события дня