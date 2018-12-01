IBU пока отказался принимать меры в отношении команды России

| Фото: ЦОП 72 | Фото: ЦОП 72

Международный союз биатлонистов пока не будет принимать мер в отношении россиян, которых австрийские власти обвиняют в нарушении антидопинговых правил в феврале 2017 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу IBU.

"Исполнительный совет IBU обсудил уведомление, представленное австрийскими властями в связи с продолжающимся расследованием российской команды по биатлону на этой неделе. Совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущих расследованиях, помимо того, что было опубликовано", - говорится в сообщении.

"IBU по-прежнему сосредоточен на работе с нынешним руководством Союза биатлонистов России над выполнением критериев, которые призваны улучшить надежность его антидопинговой программы ", - отметили в пресс-службе.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что СБР примет участие в заседании IBU в случае, если на нем будет подниматься вопрос, связанный с подозрениями со стороны австрийской полиции в отношении российских спортсменов в антидопинговых нарушениях.