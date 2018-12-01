  • 15 декабря 201815.12.2018суббота
  • USD66,4337
    EUR75,3890
  • В Тюмени -4..-6 С 2 м/с ветер западный

IBU пока отказался принимать меры в отношении команды России

Спорт, 16:40 15 декабря 2018

ЦОП 72 | Фото: ЦОП 72

Международный союз биатлонистов пока не будет принимать мер в отношении россиян, которых австрийские власти обвиняют в нарушении антидопинговых правил в феврале 2017 года, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу IBU.

"Исполнительный совет IBU обсудил уведомление, представленное австрийскими властями в связи с продолжающимся расследованием российской команды по биатлону на этой неделе. Совет считает, что в настоящее время никаких действий не требуется. Частично это связано с тем, что австрийские власти не предоставили IBU никакой дополнительной информации о текущих расследованиях, помимо того, что было опубликовано", - говорится в сообщении.

"IBU по-прежнему сосредоточен на работе с нынешним руководством Союза биатлонистов России над выполнением критериев, которые призваны улучшить надежность его антидопинговой программы ", - отметили в пресс-службе.

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что СБР примет участие в заседании IBU в случае, если на нем будет подниматься вопрос, связанный с подозрениями со стороны австрийской полиции в отношении российских спортсменов в антидопинговых нарушениях.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# биатлон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:40 15.12.2018IBU пока отказался принимать меры в отношении команды России
14:12 15.12.2018В Тюмени стартовал гранд-финал Кубка России по киберспорту
17:00 14.12.2018Воспитанники "Аванпоста" разыграют медали в полиатлоне
14:38 14.12.2018Тюменский биатлонист взял серебро на Кубке России