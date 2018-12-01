Тюменские гимнастки стали первыми в Казани

| Фото: СДЮШОР № 1 | Фото: СДЮШОР № 1

Тюменская команда "Надежда" заняла первое место в Казани в групповых упражнениях среди гимнасток 2003-2005 г. р. на призы Дарьи Шкурихиной 6-8 декабря, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Соревнования проходили в рамках международных детских спортивных игр на призы Олимпийских чемпионов "Кубка Попова".

Героинями успешного выступления стали воспитанницы детско-юношеской спортивной школы "Рубин": Полина Васильева, Анжелика Бабий, Юлия Кузнецова, Анастасия Мешкова, Виктория Осокина и Ксения Пьянкова. В индивидуальной программе личный успех пришел к Виктории Осокиной (2 место) и Анастасиии Мешковой (3 место).

Соревнования включали в себя шесть видов спорта. В них приняли участие около 1 тыс. 600 юных спортсменов в возрасте до 16 лет из 60 регионов России, а также стран СНГ и Европы (Германия, Эстония, Сербия и другие).

Тюменские гимнастки покорили жюри безукоризненным выступлением с обручами и лентами. Слаженность действий и сильное стремление к успеху – заслуга тренеров - Ирины и Любови Арефьевых.