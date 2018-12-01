Тоболяк заплатит сто тысяч рублей за отстрел двух лебедей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помощника капитана теплохода, виновного в отстреле двух лебедей, оштрафовали в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

Тоболяк, работавший вторым помощником капитана, находился в очередном рейсе по реке Иртыш, чтобы провести ремонт береговых знаков судовой обстановки. На воде он увидел стаю лебедей-кликунов. Мужчина взял охотничье ружье и застрелил двух птиц. Выстрелы услышали находившиеся на берегу инспекторы Госохотуправления.

Когда теплоход причалил к берегу, на судно поднялись инспектор с полицейским. Размер ущерба, причиненного природе, составил 11,4 тыс. рублей, который фигурант возместил. Он признал вину, раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине штраф в размере 100 тыс. рублей.