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Тоболяк заплатит сто тысяч рублей за отстрел двух лебедей

Происшествия, 19:18 17 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помощника капитана теплохода, виновного в отстреле двух лебедей, оштрафовали в Тобольске, сообщает прокуратура Тюменской области.

Тоболяк, работавший вторым помощником капитана, находился в очередном рейсе по реке Иртыш, чтобы провести ремонт береговых знаков судовой обстановки. На воде он увидел стаю лебедей-кликунов. Мужчина взял охотничье ружье и застрелил двух птиц. Выстрелы услышали находившиеся на берегу инспекторы Госохотуправления.

Когда теплоход причалил к берегу, на судно поднялись инспектор с полицейским. Размер ущерба, причиненного природе, составил 11,4 тыс. рублей, который фигурант возместил. Он признал вину, раскаялся в содеянном.

Суд назначил мужчине штраф в размере 100 тыс. рублей.

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# браконьер , лебеди , Тобольск

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