Археологический музей-заповедник приглашает тюменцев в зимнюю сказку

Фото пресс-службы ТМПО Фото пресс-службы ТМПО

Археологический музей-заповедник, расположенный на 23 км федеральной автодороги Тюмень - Омск, приглашает тюменцев окунуться в праздничную атмосферу, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Здесь можно провести время весело всей семьей. На территории заповедника возводят снежный городок с горкой, лабиринтом и сказочными фигурами. Гостей приглашают прогуляться по зимним лесным дорожкам, подышать свежим воздухом и, конечно, принять участи в мероприятиях новогодней программы "MOROZ 20-19".

Подробнее о мероприятиях новогодней программы "MOROZ 20-19" можно узнать здесь.