  • 18 декабря 201818.12.2018вторник
  • USD66,6208
    EUR75,3814
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер юго-западный

Археологический музей-заповедник приглашает тюменцев в зимнюю сказку

Общество, 19:07 17 декабря 2018

Фото пресс-службы ТМПО

Археологический музей-заповедник, расположенный на 23 км федеральной автодороги Тюмень - Омск, приглашает тюменцев окунуться в праздничную атмосферу, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

Здесь можно провести время весело всей семьей. На территории заповедника возводят снежный городок с горкой, лабиринтом и сказочными фигурами. Гостей приглашают прогуляться по зимним лесным дорожкам, подышать свежим воздухом и, конечно, принять участи в мероприятиях новогодней программы "MOROZ 20-19".

Подробнее о мероприятиях новогодней программы "MOROZ 20-19" можно узнать здесь.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# археологический музей-заповедник , музей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:07 17.12.2018Где провести новогодние каникулы в Тюменской области
20:00 17.12.2018Выпускники Тюменского медицинского университета участвовали в ледовом пробеге
19:48 17.12.2018В музее-усадьбе Колокольниковых открылась выставка "Новогодняя пора"
19:29 17.12.2018Как выбрать коньки и санки, рассказали эксперты Росстандарта