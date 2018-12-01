В двух школах Ишима открылись шахматные клубы

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Ученики ишимских школ №1 и №4 смогут заниматься шахматным спортом. Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, руководитель фракции "Единая Россия" Андрей Артюхов, глава Ишима Федор Шишкин и председатель областной шахматной федерации Геннадий Шантуров торжественно открыли шахматные клубы для ишимских ребят, сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Андрей Артюхов отметил, что в Тюменской области проект "Единой России" "Шахматы в школы и детские сады" реализуется уже несколько лет, его координатор — Фуат Сайфитдинов, на уровне УФО — Анатолий Карпов.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

"Проект доказал свою востребованность. Сегодня уже в 386 школах и 80 детских садах Тюменской области преподаются шахматы, и, при этом, потребность в обучении этой игре до сих пор еще остается. В 2018 году на приобретение шахматного инвентаря члены фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы выделили 2 миллиона 900 тысяч рублей. На будущий год эту работу планируем продолжить. Мы хотим, чтобы все школы и детские сады региона имели возможность проводить такие занятия для детей, – подчеркнул он. – Открытие шахматных клубов в двух ишимских школах – это одно из очередных событий в рамках нашего проекта. Удачно, что оно прошло накануне Нового года. Шахматы – это прекрасная игра, и чем больше детей ей будут увлечены, тем будет лучше для их развития".

Глава Ишима Федор Шишкин поблагодарил первого заместителя председателя Тюменской областной думы Андрея Артюхова за оказанную поддержку школам в приобретении шахмат и выразил уверенность, что сотрудничество в этом направлении продолжится и в 2019 году.

"В Ишиме – девять школ, хотелось бы, чтобы и в остальных тоже появились шахматные клубы, и наши дети играли в эту игру и учились просчитывать дальнейшие ходы не только на шахматном поле, но и в своей жизни", – подытожил он.

В завершение шахматного дня в школе №4 состоялся сеанс одновременной игры. Почти четыре часа Геннадий Шантуров состязался с 27 игроками.