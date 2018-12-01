Врачи скорой помощи спасли пожилую тюменку, разбившую голову в подъезде

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Экстренная помощь врачей потребовалась 93-летней тюменке 16 декабря. Собираясь на прогулку, пенсионерка упала на лестничной площадке первого этажа и разбила голову, сообщает областной департамент здравоохранения.

Лежащую без сознания женщину обнаружила соседка и вызвала скорую помощь. Ее напугало, что бабушка не двигалась и, на обращенную к ней речь, никак не реагировала.

Через шесть минут врач и фельдшер скорой помощи проводили осмотр пострадавшей, которая к тому моменту пришла в сознание. Однако пациентка чувствовала себя плохо: из уха у нее шла кровь, в верхней части головы образовалась гематома.

Медики провели пациентке иммобилизацию шейного отдела позвоночника и на спинальном щите донесли ее до автомобиля, а после доставили в ОКБ № 2. Пенсионерка находится в реанимационном отделении в стабильном состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Всего с 15 по 16 декабря врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 683 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 611 пациентов.