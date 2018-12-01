В Тюмени разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности

| Фото: Следственный комитет Тюменской области | Фото: Следственный комитет Тюменской области

В Тюмени разыскивают мужчину, подозреваемого в совершении преступления против половой неприкосновенности. Следственный комитет Тюменской области обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в установлении его личности.

Приметы: мужчина в возрасте 40-45 лет, среднего роста (около 170-180 см), среднего телосложения, кожа лица морщинистая, смуглого цвета, глаза зелено-голубые.

| Фото: Следственный комитет Тюменской области | Фото: Следственный комитет Тюменской области

Одет в черную куртку, черные штаны, рыже-коричневую шапку-ушанку, классические ботинки коричневого цвета. Очки темные, черные по краям. При себе имеет кнопочный мобильный телефон оранжевого цвета.

Следователи просят всех, кому что-либо известно о подозреваемом, сообщить по телефонам 62-19-15 45-28-44, 46-88-34.